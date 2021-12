Borja Mayoral: La mossa fatta dalla Fiorentina non ha avuto un seguito e il Real Madrid ora…

Se per Ikonè l’approdo alla Fiorentina è, di fatto, una realtà, altrettanto non si può dire per l’attaccante Borja Mayoral.

La Fiorentina ha fatto la sua mossa verso lo spagnolo tre settimane fa, ma quell’approccio però non ha avuto un seguito e questo avrebbe convinto il Real Madrid, club proprietario del cartellino dello spagnolo, ad aprire una trattativa con il Crystal Palace.

In questo caso si lavora alla cessione immediata, senza prestito, al prezzo di 15 milioni di euro, una cifra che la Fiorentina avrebbe dovuto versare a giugno, per trasformare il prestito di Borja Mayoral in trasferimento a titolo definitivo.