Borja Mayoral titolare per la seconda partita consecutiva. Ora lo spagnolo rischia di essere escluso dalla lista dei partenti?

Alle 20.45 la Roma scenderà in campo all’Olimpico contro lo Spezia, nella gara che chiude la 17esima giornata di Serie A. Un match importante per la Fiorentina sia in chiave classifica, nella speranza che l’ex squadra di Italiano possa fermare i giallorossi, sia in chiave mercato.

Perché nella Roma, così come era successo giovedì in Conference League, scenderà in campo dal primo minuto Borja Mayoral. L’attaccante, che la Fiorentina vorrebbe ingaggiare già nel mercato di gennaio, sembrava ai margini della rosa e invece adesso Mourinho sembra voler puntare su di lui schierandolo in coppia con Abraham.

Vedremo se Borja Mayoral lascerà il segno come nell’impegno europeo di qualche giorno fa. La speranza, comunque, è che Mourinho non si decida proprio adesso a puntare su di lui mettendo un veto sulla sua partenza.