Borja nuovamente al Franchi: lo spagnolo non vede l’ora FOTO

Nel pomeriggio la Fiorentina, tramite i propri canali ufficiali, ha reso noto che in vista della sfida di lunedì contro la Roma di José Mourinho, prima del fischio d’inizio, andranno in scena due romantiche iniziative. In primis ci sarà un giro d’onore da parte della Primavera di Alberto Aquilani che avrà modo di mostrare ai propri tifosi la Coppa Italia, la quarta consecutiva, vinta mercoledì contro l’Atalanta. Ma non finisce qui. Questo perché ci sarà anche l’occasione di salutare Borja Valero: lo spagnolo ha chiuso la carriera un anno fa e qualche settimana fa, in un intervista al Corriere Fiorentino, aveva raccontato di avere il desiderio di salutare un’ultima volta i suoi tifosi. Detto fatto il club viola lo ha accontentato.

Questa la reazione del centrocampista spagnolo che ha risposto all’iniziativa con una stories Instagram: