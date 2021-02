Borja Valero: “Mi sono innamorato della maglia del Real Madrid quando ero bambino. Ho capito cos’è la maglia viola dal momento in cui sono arrivato a Firenze”

Il centrocampista della Fiorentina Borja Valero in diretta ai canali social del club ha ripercorso la sua vita calcistica: “La maglia che volevo vestire da bambino è quella del Real Madrid. Da quando mio babbo mi portava allo stadio mi sono innamorato di quella maglia. Ho avuto la gioia di vestire anche quella della prima squadra. Firenze? Penso che sia un luogo unico nel mondo. Per questo, in situazione normale arrivano sempre un sacco di turisti. Poi qua ho conosciuto un sacco di persone. Mi piace molto camminare nel centro. Scarpa da calcio? Mi sono sempre piaciute le Predator. Giocare per la Fiorentina? Prima di arrivare conoscevo quello che conoscevano tutti. Ma non sapevo cos’era la Fiorentina per Firenze e i fiorentini. Dal momento che sono arrivato ho capito cosa significa vestire questa maglia”.

