Borja Valero: “4-2 alla Juventus? Ci chiamano provinciali ma non importa. Sono andato via perchè non stavo simpatico a chi aveva potere…”

Il centrocampista della Fiorentina Borja Valero ai canali ufficiali viola ha parlato del suo passato e presente, sempre con il giglio sul petto: “L’affetto dei tifosi è la ragione per cui sono tornato qua. Chiudere la mia carriera in viola penso che sarà una conseguenza per ripagare tutto questo affetto. Il 4-2 contro la Juventus è sicuramente una delle partite più importanti nella storia viola e nella mia. Ci chiamano provinciali ma non importa. Pentito di aver lasciato la Fiorentina? No perché mi hanno costretto a lasciare Firenze. Chi comandava ha dato il potere ad una persona a cui io non stavo molto simpatico. L’unica via d’uscita era andare via. Rapporto con i compagni? Ho un gran rapporto con tutti i calciatori della squadra. Essendo più grande mi vedono anche come un riferimento. Vlahovic ha grandi prospettive, spero che diventi un calciatore fenomenale. Mi figlio Alvaro? Gli piace il calcio e gli piacerebbe diventare un calciatore in futuro. A me interessa che diventi una bella persona”.

