Borja Valero aspetta una chiamata: è pronto a tutto pur di restare un altro anno alla Fiorentina

Nella Fiorentina c’è anche un’altra incognita da sciogliere, ovvero quella relativa al futuro di Borja Valero, poiché il suo accordo per i viola è in scadenza. La prima intenzione del centrocampista spagnolo è quella di giocare un altro anno con la maglia della Fiorentina, l’alternativa è quella di dare l’addio al calcio giocato. Il Corriere Fiorentino spiega che dalla società però tutto tace. Il giocatore pur di restare sarebbe pronto ad un ulteriore taglio dell’ingaggio, non a firmare in bianco ma quasi, per vivere una stagione ‘normale’ e potere chiudere ‘in mezzo’ alla sua gente. Ma per adesso la chiamata della dirigenza viola non è arrivata.