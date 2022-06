Borja Valero: “Batistuta e De Sisti sono grandi rispetto a me. Grillitsch ed Odriozola…”

Questo pomeriggio l’ex centrocampista della Fiorentina Borja Valero ha presenziato alla seconda semifinale del calcio strirco fiorentino tra Rossi e Verdi in qualità di magnifico messere. Queste le sue dichiarazioni ai margini dell’evento:

“Essere magnifico messere è una esperienza unica che mi è capitata oggi ed è davvero. Per chi tifo? All’inizio ho legato di più con tanto Rossi, grazie al mio commercialista presidente dei Rossi appunto ed ho visto qualche allenamento. Poi però ho conosciuto persone di tutti i colori perciò vinca il migliore. Il senso di appartenenza è una caratteristica di questa città e quindi tengono a questa rievocazione storica, è molto bello vederlo anche dal vivo. Responsabilità nel venire dopo Bati e De Sisti ieri? Io sono tranquillo, loro sono più grandi ed importanti di me ed io non devo essere alla loro altezza”

Lo spagnolo è stato interrogato anche sul probabile acquisto di Grillitsch: “Non lo conosco ma mi hanno parlato delle sue ottime caratteristiche tecniche e fisiche. Però poi sarà il campo a parlare per lui e conterà quello. Non ho novità a a riguardo di Odriozola, ho sempre detto quello che mi ha detto lui: se non riuscirà a restare al Real gli piacerebbe tornare a Firenze ma non dipende solo da lui”.