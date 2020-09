Borja Valero: “Che emozione tornare in campo con questa maglia al Franchi!”

In campo per uno scampolo finale di partita e protagonista nella gestione del pallone, Borja Valero ha espresso la sua soddisfazione per il ritorno con la maglia della Fiorentina, tre anni dopo il suo primo addio: “Buona la prima ragazzi! E che grande emozione tornare in campo con questa maglia al #Franchi! 💪🏼💜”.

