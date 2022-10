Borja Valero e il retroscena sull’approdo a Firenze: “La Fiorentina fece arrivare me e Gonzalo con due aerei diversi. Stava per saltare tutto” VIDEO FN

Alla presentazione del suo nuovo libro, Borja Valero ha parlato di un curioso retroscena sul suo arrivo alla Fiorentina insieme a Gonzalo Rodriguez:

“Ero nel ritiro estivo del Villarreal e all’apice della mia carriera non volevo giocare in Serie B. Era arrivata la possibilità a me e Gonzalo di venire a Firenze e doveva essere un pacco unico. Potevamo arrivare solo insieme per un discorso di contratti. Se il mio trasferimento fosse stato sopra una certa cifra, il club spagnolo avrebbe dovuto versare alcuni soldi agli inglesi. Così ci hanno ceduto insieme.

La Fiorentina quindi ci fece arrivare con due aerei diversi a Firenze per non far capire questa cosa. Mi ricordo che facemmo tanti scali per arrivare in città. Alle visite mediche io tutto bene. Gonzalo invece aveva più ferri in corpo lui di non so cosa (ride). Il dottore si girava con una faccia incredibile. Io ero nel panico perché, se non avesse superato le visite mediche, saremmo tornati tutti in Spagna. Poi è andata bene”