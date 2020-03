Borja Valero e l’Inter ai titoli di coda: stavolta l’avventura nerazzura dell’ex Fiorentina finirà per davvero

Sembra destinata a giungere al termine, stavolta davvero, l’avventura di Borja Valero all’Inter. Il contratto dello spagnolo scadrà a luglio, e le possibilità di rinnovarlo sono pressoché inesistenti. La società nerazzurra, che aveva provato a piazzarlo nello scorso mercato per racimolare qualcosa, sarà invece costretta a perderlo a zero. Come ricorderemo Borja Valero era stato anche accostato alla Fiorentina, nell’ottica di un clamoroso quanto romantico ritorno che poi però non è mai avvenuto. La parentesi del centrocampista all’Inter è stata tutt’altro che entusiasmante, sicuramente al di sotto di quanto mostrato con la maglia viola. Vedremo dunque quale sarà il passo successivo della sua carriera, sicuramente lontano da Milano e probabilmente anche dall’Italia.