Borja Valero e quelli spezzoni di gara pagati carissimo

Uno spezzone nel finale di gara con il Torino, un altro spezzone a Milano prima di incassare la rimonta nerazzurra e poi la sparizione dal campo e dalle rotazioni. L’avvio di Borja Valero è stato complicato dal punto di vista fisico, per diretta ammissione dello stesso Iachini che ha parlato della sua condizione non proprio ottimale a inizio stagione. Lo spagnolo aveva chiuso la scorsa a fine agosto, con la finale di Europa League, prima di unirsi al gruppo viola a parametro zero un paio di settimane dopo. Ora però è passato quasi un mese dalla sfida di Milano e Borja ancora fatica a rientrare in gruppo ed anche domani salterà l’impegno con l’Udinese. Un avvio pagato carissimo a livello muscolare.

