Borja Valero: “Emozionato per lunedì: ritrovare i tifosi viola fu tra le cause del mio ritorno”

Questo pomeriggio, dopo la notizia del suo ritorno al Franchi in occasione di Fiorentina-Roma, l’ex centrocampista viola Borja Valero è intervenuto a Radio Bruno per commentare la notizia e analizzare la delicata sfida di lunedi. Questo un estratto:

“Sono veramente felice, è una cosa che aspettavo da tempo: Poter salutare la tifoseria della Fiorentina era uno dei motivi che mi avevano riportato a Firenze, poi per colpa del covid non fu possibile farlo. Avevo già detto che quest’anno mi sarebbe piaciuto tornare allo stadio per salutare la mia gente e alla fine siamo riusciti a farlo. Sarà ancora più bello perchè ci saranno tanti tifosi per assistere alla partita contro la Roma, questa partita è molto importante per la stagione della Fiorentina. I viola si giocano molto per tornare a giocare in Europa, e credo che lunedì sia l’occasione giusta per farlo. Quanto sarebbe bello tornare in Europa per la Fiorentina? Sarebbe bellissimo che la Fiorentina di quest’anno possa qualificarsi ad una coppa, cosi la gente può tornare a girare per l’Europa. So che è una cosa che piace molto. Similitudini con la Fiorentina di Montella? Qualche somiglianza ci può essere. Quando arrivai a Firenze la squadra era in totale ricostruzione con mister e giocatori nuovi e tutto andò alla grande. Quest’anno il mister dopo 2/3 anni che i viola non erano ai massimi livelli ha dato un’identità alla squadra e credo che la gente sia finalmente tornata a divertirsi allo stadio. Ovviamente qualunque paragone non è mai bello e giusto, ma qualche somiglianza la possiamo trovare tra le due stagioni”.