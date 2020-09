Borja Valero: “Felice di essere di nuovo a Firenze. Voglio guadagnarmi ancora il rispetto della gente”

Borja Valero è un nuovo giocatore della Fiorentina. Queste le sue prime dichiarazioni sul ritorno a Firenze: “Sono molto felice per come mi avete accolto. Sono contentissimo di essere di nuovo qua. Quel momento lì preferisco tenerlo lì, è stato un momento triste per il modo nel quale sono state fatte le cose. Devo ringraziare l’Inter e loro sono stati bravi a prendermi”.

E ancora: “Prima di venire qua abbiamo parlato di tante cose, ci proverò a giocarle tutte, accetterò le decisioni del mister. Poi posso dare una mano con la mia esperienza. Posso portare tanto. E dopo vedremo, per ora mi sento di giocare”.

E sul contratto e i propositi: “Per un anno. Con l’Inter siamo stati vicini a vincere qualcosa. Voglio essere un compagno in più, voglio guadagnarmi ancora il rispetto della gente. Voglio essere un giocatore valido per la Fiorentina“.