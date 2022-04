Borja Valero: “Ho un desiderio, prendermi l’ultimo saluto del Franchi. La Fiorentina ha tutte le carte in regola per prendersi l’Europa”

L’ex centrocampista della Fiorentina Borja Valero, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere Fiorentino: “Con la Fiorentina non è finita come avrei voluto, ma non ho rimpianti. Un desiderio però sì, ce l’ho ancora: vorrei prendermi un ultimo saluto del Franchi, anche semplicemente facendo un giro di campo. Sarebbe la chiusura del cerchio della mia carriera.

Sulla Fiorentina di quest’anno ha aggiunto: “La squadra ha tanti infortuni e impegni ravvicinati. Giocare ogni tre giorni del resto fa parte dello step necessario per crescere. La Fiorentina ha tutte le carte in regola per prendersi l’Europa”.