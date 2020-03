Borja Valero: “Impossibile non trovarsi bene a Milano. I tifosi dell’Inter sono fantastici e ci aiutano a vincere le partite”

L’ex giocatore della Fiorentina Borja Valero ha parlato attraverso i canali social dell’Inter rispondendo ad alcune domande dei tifosi: “Sto bene, sto provando a far passare il tempo in queste brutte settimane. Cerco di tenermi in forma fisicamente. La mia bella prestazione a Firenze? Mi sono sempre allenato bene. Non è facile accettare la panchina, ma ho sempre detto di essere testardo. Mi vedevo ancora capace di dare tanto a questa squadra, e infatti l’ho dimostrato quando il mister me ne ha dato la possibilità. Se mi trovo bene a Milano? E’ facile trovarsi bene qui, per la città e per la società. Cosa penso dei tifosi dell’Inter? Dimostrano di essere presenti ad ogni partita, riempiendo sempre San Siro. Ci seguono ovunque, sono davvero una risorsa fondamentale che a fine stagione vale punti in più in classifica. La partita più bella che ricordi? Il derby vinto 3-2 col Milan, finché non lo giochi non ti tendi conto di quanto sia emozionante”.