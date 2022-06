Borja Valero: “L’affetto di Firenze ci ha portati a vivere qui. Quest’anno mi ha impressionato Ricci. Montella e Sousa…”

L’ex calciatore della Fiorentina Borja Valero Iglesias è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “Sentivo tanto l’affetto dei tifosi e della gente di Firenze. D’altronde, ora viviamo qui. Inizialmente, è stato difficile arrivare non sapendo la lingua. Poi, col tempo, una città che vive per la Fiorentina la senti e la capisci”.

Tornando agli allenatori del passato: “Mi son trovato bene soprattutto i primi cinque anni e ho avuto la fortuna di avere un allenatore come Montella, che ci lasciava esprimere in totale libertà. Credo che Paulo Sousa, comunque, dal punto di vista tattico, avesse qualcosa in più. Il compagno più forte tecnicamente a Firenze? Direi Ilicic. Pepito Rossi è speciale, ma lo sloveno è stato anche sottovalutato”.

Su un potenziale mediano per la Fiorentina: “Uno che mi ha impressionato, soprattutto nella prima parte di campionato, è Samuele Ricci. Mi ha colpito all’Empoli, ora è al Torino, ma credo che fosse perfetto per il gioco di Italiano“.