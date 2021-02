Il centrocampista della Fiorentina, Borja Valero, in questi anni passati in maglia viola, è stato anche soprannominato il ‘Sindaco’ per il suo rapporto particolare con la città. Firenze sarà anche la sua base in futuro.

“Abbiamo già deciso e resteremo a Firenze a vivere – ha detto il giocatore in un’intervista rilasciata a Fanpage.it – Non poteva essere altrimenti dopo tutti questi anni”. Del resto anche la moglie e i figli si sono ben integrati in questa realtà che li ha accolti benissimo.