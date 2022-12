Borja Valero: “Salah alla Fiorentina? Vinceva tutti i rimpalli del mondo. Non gli stavi dietro”

Il centrocampista ex Fiorentina Borja Valero, nel suo intervento negli studi di DAZN, ricorda anche il suo ex compagno Mohamed Salah, ora stella del calcio mondiale in forza al Liverpool: “Mi ricordo il nostro primo allenamento insieme. Aveva una caratteristica unica, e tutti potrebbero pensare alla velocità o al dinamismo, cose effettivamente vere, ma io mi riferisco al fatto che vinceva tutti i rimpalli del mondo“.

E aggiunge: “Provando a sfidarlo nell’1 contro 1, sapevi già che te lo saresti trovato alle spalle. Poi scarpata? Macché, non ci arrivavi neanche. Eri già staccato di 5 metri”.