Borja Valero: “Sono stato fortunato ad arrivare alla Fiorentina. Sono in uno stato di forma fenomenale e non ci penso proprio a smettere”

L’ex centrocampista della Fiorentina, Borja Valero, è stato intervistato da AS. Al quotidiano sportivo spagnolo ha detto: “All’inizio ho pensato che sarebbe stato più complicato giocare in Italia. Quando sono arrivato, il numero di spagnoli che erano riusciti a far bene in questo paese era molto piccolo. C’era una teoria secondo cui il catenaccio non si adattava bene al calciatore spagnolo, ma sono stato fortunato ad arrivare in Fiorentina, dove l’allenatore adorava giocare a calcio, con giocatori di qualità e così ho velocizzato il mio periodo di adattamento”.

In viola ha avuto anche Joaquin come compagno di squadra: “Sono stato in grado di godermi la sua magia per alcuni anni. Vuole continuare a giocare e lo capisco ancora di più. È tornato a casa e sta giocando davvero bene. Dobbiamo sfruttarlo al massimo perché quando si ritirerà, mancherà molto al calcio”.

A 35 anni e dopo un periodo di sosta lungo come quello che stiamo vivendo, c’è chi parla di fine della carriera per Borja, ma l’attuale centrocampista dell’Inter non è d’accordo: “Sono molto chiaro, non voglio smettere. La parte che crea più dubbi a questa età è quella fisica e mi sono trovato ad essere in uno stato di forma fenomenale in questa stagione. Sono stato uno dei migliori nella mia squadra in termini fisici quando ho giocato e questo è stato fondamentale per rendermi conto che voglio continuare ancora, che mi diverto e che vorrei continuare a divertirmi per un anno o due, a seconda di come mi vedo”.