Borja Valero: “Sono tornato a casa, avevo diverse offerta, ma quando è arrivata quella della Fiorentina non ho avuto più dubbi. Dobbiamo fare di più per una piazza come Firenze”

Il centrocampista della Fiorentina, Borja Valero, ha rilasciato un’intervista a Fanpage.it, dichiarando: “Sono molto contento di essere tornato a quella che è stata casa mia per diverso tempo. Avevo diverse offerte, e questa cosa mi ha fatto felice in un momento molto particolare come quello che stiamo vivendo. Ma quando è arrivata quella da Firenze non ho avuto dubbi e subito abbiamo deciso di tornare qui”.

Sul campionato in corso: “Purtroppo le cose non stanno andando nel modo sperato. Sul campo la squadra non dimostra quello che vale ‘sulla carta’ e quindi questo non conta. Non abbiamo avuto molto tempo di lavorare all’inizio dell’anno e anche con il cambio di allenatore la situazione, che porta nuove idee, si è verificato lo stesso. Dobbiamo e possiamo fare di più per una piazza come Firenze”.