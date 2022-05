Borja Valero: “Spalletti mi voleva alla Roma, però mi vedevo in viola per sempre, non fui nemmeno tentato. Io allenatore della Fiorentina? Non è un discorso tecnico, ma io…”

L’ex centrocampista della Fiorentina, Borja Valero, intervistato da La Gazzetta dello Sport, rivela che la Roma, avversario dei viola stasera, avrebbe voluto prenderlo quando ancora era a Firenze: “Mi voleva Spalletti, però mi vedevo in viola per sempre, non fui nemmeno tentato”.

Su Italiano spiega: “Cosa ha dato? La pressione in avanti e la cura del pallone”.

Lo spagnolo non si vede come allenatore della Fiorentina in futuro: “No, mai. Non è un discorso tecnico, non sarei in grado di gestire caratterialmente un gruppo dove c’è sempre qualche scontento”.