Borja Valero: “Tutti i club di Serie A avrebbero tenuto Torreira. Il rinnovo di Terracciano è importante perché…” VIDEO FN

Alla presentazione del suo libro “Un altro calcio” ha parlato Borja Valero, raccontando vari aneddoti sul quella che è stata la sua esperienza alla Fiorentina e quella che è oggi la squadra viola: “Effettivamente sì, una storia incredibile la mia. Iniziare nelle giovanili del Real Madrid e finire in promozione è pazzesco. Il percorso non è stato semplice, ma ha ripagato tutti gli sforzi fatti.

A questa Fiorentina manca la cattiveria davanti, fare più gol. Di solito, prestazione e squadra non manca, ma in questo giochino qui, fare gol è la cosa più importante (ride, ndr). Penso che comunque, questo gruppo possa ancora fare bene. Colpa degli attaccanti? No, è un po’ di tutti la colpa. Come a difendere, non è solo colpa dei difensori. Avere un punto di riferimento davanti che fa più di 10 gol è sempre importante per tutti in Serie A, ma quando mancano è più difficile. La Fiorentina ha giocatori che possono farlo.

Il rinnovo di Terracciano è importante, non solo perché si è creato il suo spazio in campo, ma è molto importante anche fuori. In momenti complicati come questo, dove non ci si aspettava che la Fiorentina andasse così ‘male’, uomini del genere in uno spogliatoio servono. Sarei contento per lui. Torreira? Tutti i club di Serie A avrebbero tenuto Torreira. È un giocatore unico, che riesce a fare tantissime cose in campo. Fortissimo. Visto com’è andata, è giusto che lui abbia deciso di andare e che la Fiorentina abbia virato su altro. Bati? Una persona che ha fatto qualcosa di importante in una società fa sempre bene. Ovviamente non sta solo ad Antognoni o a Batistuta decidere… Mi auguro per il bene della Fiorentina che entrino figure del genere”