Borja Valero: “Twente da non sottovalutare, Amrabat non va paragonato a un regista puro”

Manca sempre meno all’esordio stagionale in Europa della Fiorentina, con la partita contro il Twente in programma questa sera allo stadio Franchi alle ore 21:00. Europa che manca dalla nefasta notte contro i tedeschi del Borussia Mönchengladbach.

A ricordare quell’ultima notte europea e a commentare le sensazioni in vista del Twente, ha parlato a Radio Bruno l’ex centrocampista della Fiorentina Borja Valero: “Contro il Borussia sapevamo che avevamo di fronte una squadra molto competitiva e forse più attrezzata di noi. Prima della gara le sensazioni non erano delle migliori, dopo…erano pessime. Stasera mi aspetto un pubblico molto attivo e coinvolgente.”

Sull’avversario di questa sera Borja Valero ha aggiunto: “Il Twente è una squadra da non sottovalutare solo perché gioca in un campionato minore. Ho visto l’amichevole contro il Bologna e mi hanno impressionato per velocità e potenziale offensivo. Penso che Italiano abbia una squadra molto competitiva. La squadra è molto più in fiducia rispetto a come non lo eravamo noi”.

Borja Valero ha poi commentato l’inserimento di Amrabat come padrone del centrocampo: “Non bisogna paragonarlo a un regista puro. Accanto a lui non ci devono essere giocatori precisi, bisogna essere flessibili e decidere in base all’avversario. Per me accanto a un giocatore così fisico si possono mettere due giocatori più fragili ma con più qualità. Bajrami è un esempio: l’anno scorso mi è piaciuto molto e penso possa fare quel ruolo”.