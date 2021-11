Borja Valero: “Un onore giocare nel Lebowski anche se la classifica non è granché. Ma le botte sulle caviglie arrivano come in Serie A”

Personaggio simbolo del C.S. Lebowski, Borja Valero a Tmw ha raccontato un pezzetto delle sue emozioni nell’essersi messo a disposizione di un club dilettantistico:

“In campo non sta andando molto bene guardando la classifica, io sono un competitivo e voglio sempre fare meglio, ma l’importante è parlare della realtà di questa società, un club autofinanziato dai suoi tifosi. Per me è un onore giocare in Promozione, gli avversari vogliono farsi le foto con me e mi dimostrano sempre il loro affetto e stima, ma poi in campo, giustamente, arrivano le botte. Le mie caviglie soffrono come fossi sempre in Serie A”.