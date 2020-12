Borja Valero: “Vi spiego il tatuaggio con le coordinate del Ponte Vecchio. Per me vivere Firenze tutti i giorni è un privilegio”

Il centrocampista della Fiorentina, Borja Valero, ha raccontato a Linkem il legame con Firenze e la storia del tatuaggio con le coordinate di Ponte Vecchio.

Queste le sue dichiarazioni, riportate dall’account Twitter della Fiorentina: “Mi sono fatto questo tatuaggio assieme ad alcuni miei cari amici. Il motivo? Ho capito bene fin da subito cosa significa per i fiorentina questa città. E’ difficile da spiegare il loro legame ed il modo di viverla. Per me poter vivere Firenze tutti i giorni è un privilegio“.

Ecco il video:

🎥| A TU X TU CON BORJA VALERO Approfitta della promo @LinkemSpa Fiorentina Pack per accedere alla versione integrale e a molti altri contenuti esclusivi riservati a te >> https://t.co/FelFDJKJKb#ForzaViola 💜 #Fiorentina #BorjaValero pic.twitter.com/jBbPdDaNXa — ACF Fiorentina (@acffiorentina) December 11, 2020