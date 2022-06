Borozan: “Jovic non è uno che accende lo stadio con le giocate, però segna. Se la Fiorentina lo acquista, fa un gran colpo”

L’ex calciatore e oggi agente Vlado Borozan, a Radio Bruno ha parlato di Luka Jovic: “Se la Fiorentina lo acquista fa un gran colpo. Ha sempre fatto una valanga di gol, in Liga non è andata così perché non ha giocato.

Poi ha continuato: “Non è uno che accende lo stadio con le giocate, però segna. Se ha 10 palle gol 8/9 le butta dentro. Con la mole di gioco prodotta dalla formazione di Italiano può fare faville. È bravo ad attaccare lo spazio, e se è cominciata la trattativa vuol dire che Italiano ha prima detto la sua