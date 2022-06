Botines: “Deulofeu è pronto per essere ceduto subito e anche l’Udinese è d’accordo. Napoli? Stiamo parlando anche con altri club”

Albert Botines, procuratore di Gerard Deulofeu, è stato intercettato da footballnews24.it, per parlare del futuro del proprio assistito, sul quale nelle ultime settimane aveva fatto capolino anche la Fiorentina. Sentite cosa ha detto:

“Il Napoli è un’ottima opzione per lui: un grande club che giocherà la Champions. Vedremo come procederà il mercato nelle prossime settimane. Ci sono diversi estimatori per il calciatore sia in Italia che in Spagna, interessi anche dalla Premier League”.

E prosegue: “Al momento, stiamo parlando con alcune società. All’Udinese Gerard è molto felice, tra l’altro c’è un grande rapporto con Gino Pozzo e la sua famiglia. Entrambe le parti sono aperte a cercare un trasferimento, anche la società pensa che questo sia il momento giusto, motivo per il quale vorrebbe concludere il tutto in questa finestra di calciomercato”.