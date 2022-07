Boto: “Dodô piacerà molto ai tifosi della Fiorentina ma non credo che rimarrà a lungo. Andrà in un club ancora più grande”

Ormai prossimo allo sbarco a Firenze, Dodo sarà il titolare della fascia destra difensiva. Il suo ex procuratore ed attuale ds del Paok, José Boto, a L’Interista ha parlato proprio del destino del classe ’98:

“Lo prendemmo dal Coritiba. Il primo anno, con Paulo Fonseca, decidemmo di farlo crescere in Portogallo al Vitória Guimarães, dove c’era Luis Castro, l’allenatore che poi prese il posto di Fonseca. Lo volevamo insomma tenere sotto i radar per riportarlo presto a casa e quando tornò dal prestito era molto cresciuto e continuava a crescere di livello partita dopo partita. Un livello top pur essendo giovane e con grandi margini di miglioramento. Piacerà molto ai tifosi della Fiorentina, ne sono certo. Ma con tutto il rispetto per i viola poi, che sono un grande club, credo che non rimarrà a lungo nemmeno a Firenze e che presto andrà in club ancora più grande”.