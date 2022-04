Botteghini presi d’assalto a Napoli per la partita contro la Fiorentina: si va verso il primo vero sold out della stagione al Maradona

Secondo quanto riportato da Il Mattino, le curve dello stadio Diego Armando Maradona per Napoli-Fiorentina sono già andate esaurite e per la sfida di domenica 10 aprile contro i viola si prevede il primo vero sold out della stagione. Lo stadio partenopeo infatti tornerà a poter ospitare il 100% della capienza come il resto degli stadi italiani.

I botteghini partenopei hanno già venduto quasi 40mila tagliandi per la partita, disponibili già dal 29 marzo e rimangono pochissimi ancora i tagliandi disponibili per i Distinti. Si prevede un’atmosfera da brividi al Maradona, con il Napoli in corsa per lo scudetto e la Fiorentina che punta al ritorno in Europa.