Boyarsky: “Kokorin lo vedrei bene allo Zenit, ma credo che…”

Kokorin via dalla Fiorentina? La possibilità, secondo alcuni media russi, potrebbe esserci.

Il famoso artista russo, Mikhail Boyarsky, grande tifoso dello Zenit San Pietroburgo, lo vedrebbe bene nella propria squadra, anche se non crede che questa operazione possa andare in porto.

“Kokorin è un calciatore molto interessante e utile – ha detto Boyarsky a Sport Express – Sarei felice di vederlo allo Zenit. Anche se credo che non lo compreranno. I soldi che avrebbero potuto essere spesi per l’acquisto di Kokorin saranno diretti a un altro giocatore. Abbiamo Azumn, abbiamo Dzyuba. Non abbiamo davvero bisogno di Kokorin ora, abbiamo una rosa completa nel ruolo”.