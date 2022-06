Braccio di ferro? No, stretta di mano. Fiorentina e Italiano avanti insieme, da oggi al 2024

Salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, oggi è il giorno in cui verrà ufficializzato il rinnovo del contratto di Vincenzo Italiano con la Fiorentina. Dopo alcuni giorni di incertezze, l’accordo è stato raggiunto a inizio settimana, anche nei minimi dettagli, e le parti hanno deciso senza troppi dubbi di continuare insieme.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il contratto si protrarrà fino al 2024 con opzione per una stagione aggiuntiva. L’incontro di ieri tra la Fiorentina, rappresentata dal dg Barone e dal ds Pradè, e il “blocco” dell’allenatore (Ramadani, Caliandro, Nappi) si è svolto in presenza, in un hotel del centro di Firenze. Unico assente, proprio Italiano, che ha partecipato in chiamata.

La cifra che percepirà l’allenatore sarà intorno a 1,7 milioni di € a stagione. Oggi è anche il giorno da cui parte ufficialmente il calciomercato estivo viola; è obbligatorio un rafforzamento della rosa, specie per quanto riguarda un laterale difensivo a destra, un attaccante e un sostituto di Torreira.