Braglia: “Non mi spiego come sia possibile che la Fiorentina sia così in basso. Errore parlare di salvezza”

L’ex portiere del Genoa Simone Braglia è intervenuto a Lady Radio parlando della situazione salvezza: “Parlare di salvezza è un errore, specie per la Fiorentina. Possiamo definirlo il derby dei poveri, non a livello economico ma tecnico. La rosa è ottima ma è evidente che qualcosa non vada, esattamente come a Genova, dove Maran non mi sembra all’altezza della piazza”.

E su Dragowski: “Mi piace moltissimo, sta dando garanzie e il fatto che si stia proponendo ad alti livelli nonostante le difficoltà evidenzia i suoi grandi meriti”.

E sulla sfida col grifone:“Il Genoa con una difesa a 4 può dare filo da torcere alla Fiorentina, gli attaccanti mi sembrano in palla, ma se insisteranno con lo schieramento a 3 voluto dal presidente non si prospetta una trasferta facile. Io comunque non mi spiego come sia possibile che la Fiorentina sia così in basso”