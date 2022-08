Brama: “La Fiorentina? Il sorteggio ci ha dato la squadra più forte che potevamo trovare. Ma abbiamo l’obiettivo di raggiungere la fase a gironi della Conference”

Questa sera il Twente affronterà il Cukaricki per l’andata del terzo turno preliminare di Conference League. I giocatori della squadra olandese guardano a questo match ma, inevitabilmente, il pensiero va anche all’incontro che potrebbero disputare contro la Fiorentina nel turno successivo.

“Spero di tornare in campo nel prossimo turno contro la Fiorentina – ha detto Wout Brama, elemento d’esperienza del Twente, al Telegraaf – possiamo farcela, perché siamo favoriti contro il Cukaricki, ma non sarà certamente facile”.

Poi ha aggiunto: “Delle squadre che potevamo trovare, il sorteggio ci ha dato in dote la più dura (il riferimento anche in questo caso è alla Fiorentina ndr). Ma raggiungere la fase a gironi resta il nostro obiettivo e faremo di tutto per arrivarci. Prima battendo il Cukaricki e dopo la Fiorentina nei play off. Il Twente ha già mostrato in passato che può fare ottimi risultati anche contro squadre più forti e importanti”.