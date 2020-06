A TMW Radio ha parlato l’ex giocatore e attuale procuratore Massimo Brambati, intervenendo su giovai talenti come Zaniolo e Chiesa. Queste le sue parole: “Chiesa può essere determinante anche in squadre di livello superiore rispetto alla Fiorentina. Zaniolo mi ha impressionato per l’arroganza agonistica che ha. A Roma arrivò per caso perché serviva qualcuno della Primavera nell’affare Nainggolan, poi è rimasto perché alle squadre alle quali era stato proposto in prestito non erano interessate”.

0 0 vote Article Rating