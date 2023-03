Brambati: “La Fiorentina potrebbe aver trovato la quadra. Il Milan si troverà davanti un ostacolo difficile da superare”

L’ex calciatore e procuratore sportivo Massimo Brambati, in vista di Fiorentina-Milan, ha parlato della sfida tra viola e rossoneri a Tuttomercatoweb.com. Ecco le sue parole: “La Fiorentina può sempre metterti in difficoltà: per il Milan è un ostacolo difficile. Vero che finora la Viola ha deluso, però potrebbe aver trovato la quadra e intrapreso la strada giusta. Sono curioso di vederla da qui in avanti, per il Milan non sarà certo una passeggiata“.

Su De Ketelaere: “Non è un rischio, è uno che è costato oltre 30 milioni di € al Milan. In sei mesi non ha fatto vedere niente, si prenda le sue responsabilità. Credo anch’io nel ragazzo, ma cominci a sfruttare le possibilità”.