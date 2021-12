Brambati: “Le richieste della Fiorentina per Vlahovic saranno altissime. Per ora non c’è stata neanche un’offerta per il serbo”

L’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ha parlato così a TMW Radio commentando la questione legata a Vlahovic e la sua possibile partenza, già a gennaio: “Non credo che vada via in questa finestra di mercato. Le richieste della Fiorentina saranno altissime ora. Ho un amico che ha il mandato di vendere in Spagna e Inghilterra, non c’è stata neanche un’offerta per ora”.

E ancora: “C’è un giocatore che prenderei, che se sta bene potrebbe cambiare persino i valori di una squadra: Boga del Sassuolo. Mi è sempre piaciuto tantissimo, riesce a creare superiorità numerica, in una squadra che punta in alto può fare bene. Oggi lo vedrei alla Juventus, ma anche al Napoli o all’Atalanta, che ci ha messo gli occhi sopra da tempo”.