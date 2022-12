Brambati sgancia la bomba: “La Juventus potrebbe essere ceduta a un fondo americano nella prossima estate”

L’ex calciatore, oggi procuratore, Massimo Brambati ha parlato a TMW Radio di un possibile scossone che potrebbe interessare la Juventus (ma anche la proprietà americana della Fiorentina) a seguito dell’inchiesta ‘Prisma’. Sentite a cosa si riferisce:

“La Juventus ha grossi problemi da quando è iniziata l’ossessione della Champions League e la voglia di poter far tutto con persone non adeguate. Fu una mezza pazzia già l’acquisto a cifre alte di un trentenne come Higuain. Inoltre, ho avuto la notizia che la proprietà possa vendere la Juventus. Si tratta dell’unico asset di Exor in perdita. E si parla di una vendita a un fondo qatariota o americano, che potrebbe concretizzarsi nell’estate del 2023“.