Brancolini e quella voglia di giocare: offerta in arrivo dalla Serie C

Dopo lo svincolo di Alessandro Tonti, portiere titolare della passata stagione, l’Avellino è alla ricerca dei un nuovo numero uno. In cima alle preferenze dei campani c’è Raffaele Ioime, lo scorso anno al Potenza e pronto a svincolarsi per cambiare maglia.

Oltre a Ioime, per cui gli irpini dovranno superare la concorrenza di Padova e Triestina, i riflettori dei biancoverdi sono puntati su un portiere della Fiorentina. Secondo quanto riportato quest’oggi da TuttoAvellino.it Piero Braglia, tecnico arrivato poche settimane fa dopo l’esperienza in Serie B con il Cosenza, vorrebbe il terzo portiere viola Federico Brancolini. Il giovane portiere, prelevato nel luglio del 2017 per 300.000 euro dal Modena, potrebbe quindi decidere di lasciare in prestito la Fiorentina per andare a farsi le ossa in Serie C: trattativa già aperta che potrebbe concludersi nelle prossime ore.