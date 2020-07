Brancolini: “Un esordio incredibile, quando mi hanno chiamato per entrare non capivo niente, ero in una bolla. Ho toccato il mio primo pallone in A e chi se lo dimentica adesso?”

La partita contro il Bologna, ci consegna anche il volto sorridente del terzo portiere della Fiorentina, Federico Brancolini, che ha fatto il suo esordio in Serie A: “Nella mia testa c’erano tante di quelle cose stasera – racconta ai social ufficiali del club viola – L’assenza di pubblico per un esordio si fa sentire, ma portiamo i tifosi e tutto lo stadio sempre con noi, dovunque andiamo. Il boato della panchina non l’ho sentito subito, perché non ho capivo niente. Quando mi hanno chiamato per entrare sono stati attimi incredibili, era come se fossi dentro ad una bolla. Poi ho rivisto le immagini, con la panchina in piedi e tutti che chiamavano i nostri nomi. Cosa posso dire se non grazie a loro? Questa è la mia famiglia e lo sono da tre anni e a questa parte. E soprattutto grazie al mister e al suo staff che ha reso possibile tutto ciò. Ho toccato il mio primo pallone in Serie A e chi se lo dimentica adesso?”.

