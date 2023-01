Brekalo alla corte di…Sottil. L’esterno croato potrebbe comunque sbarcare in serie A

Il futuro di Josip Brekalo, non sarà alla Fiorentina, ma l’esterno croato potrebbe comunque sbarcare in serie A.

In casa Udinese il nome di Gerard Deulofeu rimane il più attenzionato in ottica mercato in uscita, tanto che il Messaggero Veneto di oggi ipotizza che in bianconero possa finire Josip Brekalo, in rotta col Wolfsburg (solo 6 partite giocate), e attenzionato da Fiorentina e Monza. L’ex granata avrebbe chiesto la cessione al club tedesco.