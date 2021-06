Brekalo e l’occasione di mettersi in mostra ad Euro 2020 come alternativa a Rebic. Sull’esterno del Wolfsburg non solo la Fiorentina

L’edizione odierna de Il Mattino si è soffermata sul calciomercato del Napoli ed ha confermato come i partenopei siano interessati ad un profilo che piace anche alla Fiorentina. Stiamo parlando di Josip Brekalo, di cui vi abbiamo già raccontato in questi giorni. L’esterno di proprietà del Wolfsburg parteciperà con la nazionale croata all’Europeo che sta per prender vita. Avrà l’occasione di mettersi in mostra nel girone con Scozia, Repubblica Ceca ed Inghilterra.

Leggiamo: “Josip Brekalo, destinato sulla carta a fare da alternativa a Rebic nella Croazia ma nel Wolfsburg è uno degli intoccabili. Per l’ala croata c’è tanta concorrenza, su di lui non c’è solo il Napoli ma anche la Fiorentina, la Roma ed il Milan. La valutazione dei tedeschi è di circa 14 milioni di euro“.