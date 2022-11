Brekalo è pronto a tornare in Serie A, ma non alla Fiorentina

Poteva essere una suggestione viola, quella di Josip Brekalo, esterno d’attacco in uscita dal Wolsburg che lo scorso anno ha giocato con la maglia del Torino. Invece, con tutta probabilità, non sarà la Fiorentina la sua prossima meta agonistica. Secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com, il Bologna è in trattative avanzate con il club tedesco per aggiudicarsi il croato.

Brekalo dunque è pronto a tornare in Serie A e potrebbe essere il primo rinforzo per la squadra di Thiago Motta.