Brekalo potrebbe arrivare a Firenze tra stasera e domani. Sul campo niente da fare per Castrovilli, mentre Quarta e Cabral bruciano le tappe

Novità in casa Fiorentina dal Centro Sportivo Davide Astori, riportate da Radio Bruno Toscana. Come già annunciato in precedenza, la Fiorentina ha trovato l’accordo per Josip Brekalo e l’affare è in dirittura d’arrivo. Il croato, inoltre, potrebbe arrivare a Firenze già stasera, al più tardi domani, per svolgere le visite mediche.

Tornando al campo, per la trasferta di Roma contro la Lazio, Italiano deve rinunciare a Sottil (il cui rientro è ancora un’incognita) e a Gaetano Castrovilli, che non ha ancora recuperato dal problema al polpaccio. Migliorano a vista d’occhio, invece, Martinez Quarta e Cabral. Entrambi si allenano in gruppo (l’argentino già da una settimana) e vanno verso il recupero completo. Potrebbero essere entrambi convocati per domenica.