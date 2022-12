Brekalo può accendere il mercato in entrata: piace e ha le valigie pronte. Ma la Fiorentina non è l’unica interessata

L’attaccante del Wolfsburg ed ex Torino Josip Brekalo è un nome che piace alla Fiorentina. L’esterno croato sta facendo molta fatica in Germania: il suo contratto è in scadenza il 30 giugno 2023 e, durante la sosta per il Mondiale (al quale non ha partecipato), non ha trovato spazio neanche nelle amichevoli. Insomma, Brekalo è pronto a lasciare Wolfsburg quanto prima.

La Fiorentina sarebbe interessata a rendere Brekalo anche più di un’idea, ma c’è concorrenza. In Serie A, ci pensa soprattutto il Monza, ma attenzione anche a un Bologna che è stato molto vicino a chiudere l’affare. Ci provano anche all’estero, dal Betis Siviglia, che osserva il giocatore ormai da anni.