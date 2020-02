Bressan: “Chiesa è più generoso di suo padre Enrico. Il futuro della Fiorentina dipenderà anche dalla questione stadio”

A Radio Sportiva è intervenuto l’ex centrocampista viola Mauro Bressan per parlare della prossima sfida della fiorentina a Udine ma non solo. Queste le sue dichiarazioni: “La partita di domani sarà dura. L’Udinese è una squadra arcigna e non sarà facile per la Fiorentina. Iachini è il tecnico giusto per i viola, ora tutti vogliono mettersi in mostra. Chiesa è un giocatore fantastico. Ho giocato con il padre Enrico, ma lui è molto più generoso e quando va in progressione può creare tanti problemi alle difese avversarie. Ha avuto un momento di appannaggio ma si sta riprendendo. Commisso ha capito come funziona in Italia e raggiungere i risultati qui non è facile. Molto dipenderà anche dalla questione stadio. Confido in lui e nel fatto che la Fiorentina possa tornare in Europa. Attualmente ci sono 5-6 squadre più avanti, ma l’anno prossimo si potrà puntare all’Europa League”.