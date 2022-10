Bressan: “Jovic è in conflitto con sé stesso, si tiene tutto dentro. Fiorentina, per crescere serve maturità”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Mauro Bressan è intervenuto a Radio Toscana per parlare della vittoria contro il Basaksehir e dell’esultanza di Jovic: “Vedendola dall’esterno, mi sono fatto un’idea. Jovic era ed è ancora in difficoltà nell’esprimere il suo valore. Probabilmente si è sentito colpito da tante critiche. L’ho visto sorridente in pochissime occasioni. Non è al massimo, da Jovic ci si può aspettare di più. Per me, è in conflitto con sé stesso; questo tenersi tutto dentro può pesare“.

Sulla prestazione della Fiorentina: “Vedo una crescita, ma vedevo una Viola che si era totalmente persa. Nelle ultime tre partite, si è vista una squadra che ha giocato ed è stata propositiva, cercando di creare superiorità. Per usare il termine crescita, però, serve acquisire una certa maturità“.