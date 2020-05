Bressan: “Se vuole vincere Chiesa deve andare via. La panchina è un rischio da mettere in conto quando passi da una squadra normale a un top club”

L’ex giocatore della Fiorentina Mauro Bressan ha parlato a footballnews24.it in merito a Federico Chiesa: “E’ un calciatore moderno e può giocare ovunque, lo vedrei al Barcellona sia per l’atmosfera che per il modo di giocare. Ovviamente, però, lo vedrei molto bene anche ad Inter e Juventus. Se fossi in lui sceglierei in base alle possibilità di essere titolare anche se, ad oggi, il posto in squadra non te lo garantisce nessuno. E’ normale che se ci dovessero essere importanti offerte da parte di grandi squadre Chiesa potrebbe pensare di andare via. Commisso non può obbligare qualcuno a rimanere. Sicuramente tra qualche anno i viola torneranno a lottare per qualcosa di veramente importante, ma ad oggi ci sono più possibilità che Chiesa vinca il campionato con il Barcellona o con la Juventus piuttosto che con la Fiorentina. Fare panchina come Bernardeschi? E’ un rischio che corrono tutti quando passano da un club normale ad un top club”.