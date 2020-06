Breve storia della Fiorentina…in gonnella

Il 2015 è un anno da ricordare per chi ha nel cuore i colori della Fiorentina di una squadra capace di declinare e dimostrare passione e voglia di vincere, meritando partita dopo partita un grande supporto dai tifosi. Stiamo parlando della Fiorentina Women’s FC. Principale squadra femminile della città di Firenze, ha raggiunto il suo primo titolo in Campionato nell’annata 2016-17, con il Franchi a fare da sfondo alla vittoria della Viola contro il Tavagnacco per 2-0.

Uno scudetto storico che corona il lavoro del team formato da Sauro Fattori e da Antonio Cincotta, quest’ultimo che ancora ricopre il ruolo di allenatore. Nel 2015 il club maggiore ha assorbito il Firenze Calcio Femminile. Parliamo di un’associazione di calcio femminile dilettantistica nata nel 1979, prima con il nome di Polisportiva Oltrarno Firenze e poi passare al nome di Firenze nel 1986.

I colori poi sono quelli della ACF Fiorentina, così come il giglio di Firenze come simbolo.

Già dagli inizi si è vista la tenacia e l’ottima caratura di tutto l’organico messo in campo.

La stagione 2015-16, prima per questa nuova realtà, ha portato a un terzo posto in serie A, con un solo punto dalla seconda, l’AGSM Verona, tra le più titolate del Campionato con ben cinque titoli conquistati e tre coppe Italia vinte.

La vittoria in Campionato

L’anno 2016-17 segna un altro momento da ricordare negli annali della squadra. Con un palmares di 21 vittorie su 22 sfide affrontate, la squadra Viola porta a casa il titolo in Campionato con la succitata vittoria contro il Tavagnacco.

La cornice per celebrare questa anna memorabile è lo stadio Franchi, con quasi diecimila tifosi a supportare la squadra di casa. Il 16 giugno poi, nella competizione di Coppa Italia, la squadra sconfigge il Brescia e si porta a casa la coppa, per una storica doppietta.

A ottobre 2018 i risultati ottenuti consentono alla Fiorentina Women’s di debuttare anche sui campi internazionali nella UEFA Women’s Champion League, raggiungendo per ben due volte gli ottavi di finale, nelle annate 2017-18 e 2018-19.

La squadra

A partire dalla stagione 2018, Antonio Cincotta è stato chiamato ad allenare le ragazze della Fiorentina Women’s con risultati in Campionato che vedono (in questo momento particolare di interruzione a causa del Coronavirus), il team fiorentino a 55 punti, con un solo punto di distacco rispetto alla Juventus Women.

Tra le giocatrici principali non possiamo non ricordare Giulia Orlandi, cresciuta nelle giovanili del Firenze dal 2006 al 2015, per poi indossare la fascia di capitano dal 2015 al 2017. Nelle stagioni successive ha poi militato nell’Empoli per poi chiudere la carriera nel Florentia San Gimignano. Tanta Firenze nella sua storia calcistica, e la decisione di dedicarsi a una nuova avventura lavorativa all’età di 32 anni.

La fascia di capitano è passata ora ad Alia Guagni. Classe 87, ricopre il ruolo di difensore, posizione che occupa anche nella Nazionale. Dagli inizi nel 1997 nelle giovanili del Firenze, Alia ha militato per la maggior parte nei club fiorentini mentre dal 2009 fa parte della Nazionale Femminile Italiana. Altra nome da tenere a mente è quello di Tatiana Bonetti. il numero 10 della Fiorentina è una vera bomber, capace di concludere a rete con grande potenza sia di sinistro sia di destro. Nella stagione 2015-16, quando militava tra le file dell’AGSM Verona, ha segnato 26 reti in 22 partite disputate. L’annata 2016-17 la vede vestire la maglia della Fiorentina. Si tratta di un anno fantastico per le Viola e, con un totale di 21 reti segnate, la Bonetti è la migliore realizzatrice della sua squadra. Dal 2011 fa parte della Nazionale Femminile di Calcio Italiana.

Da non sottovalutare poi anche il numero 26 della squadra, quella Lana Clelland che nella stagione 2017-18 disputata con la maglia del Tavagnacco ha segnato 45 reti in 50 partite. Prima dell’interruzione di questo campionato aveva già scritto il suo nome sul tabellino dei marcatori ben 12 volte.

Il numero 9 lo indossa invece Ilaria Mauro, altro talento che milita dal 2016 nella Fiorentina. Sarà proprio nel Campionato 2016-17 che la Mauro avrà modo di dare il suo contributo alla squadra, finendo la stagione con 16 reti in 21 presenze, seconda solo alla compagna Bonetti.

Sportivi e amanti del calcio aspettano di vedere come andrà a finire questo Campionato 2019-20