Briatore ha le idee chiare: “Vlahovic già a gennaio alla Juventus. Con lui e un centrocampista i bianconeri possono finire bene il campionato”

Flavio Briatore, noto tifoso della Juventus ha parlato a proposito dell’attacco bianconero. Queste le sue parole rilasciate a Tuttosport: “Dybala a parte, manca qualcuno che faccia gol come li faceva Ronaldo il quale, evidentemente, con le sue prodezze ha nascosto diversi problemi. Manca un centravanti. Icardi? In questo periodo non so se giochi o non giochi. Un nome per gennaio? Vlahovic è molto forte e molto giovane. Con lui e un nuovo centrocampista capace di svegliare i compagni di reparto, la Juve può finire bene il campionato”.