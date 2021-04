Briatore: “Pirlo alla Juventus? Come dare una Ferrari come prima macchina a uno col foglio rosa”

Intervenuto ai microfoni de La Politica nel Pallone, Flavio Briatore ha parlato del campionato della Juventus e del suo tecnico, Andrea Pirlo dopo il pareggio con la Fiorentina: “Avevamo una squadra che vinceva, magari non giocava così bene, non era calcio champagne, ma almeno vinceva. Hanno cambiato tutto, hanno preso Sarri che tutti sapevamo non fosse adeguato per la Juve e poi hanno chiamato Pirlo, una scommessa: è come dare una Ferrari come prima macchina in mano a uno che ha solo il foglio rosa”